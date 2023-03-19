Полиция проверит Меладзе на финансирование ВСУ «КП»: МВД проверит певца Меладзе на финансирование армии Украины

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Валерий Меладзе

Певца Валерия Меладзе проверят на возможное финансирование Вооруженных сил Украины, пишет KP.RU. С просьбой о проверке артиста в Следственный комитет обратился общественный деятель Антон Коробков-Землянский, сообщивший изданию, что его обращение передано в столичный главк МВД. Общественник высказал опасения, что часть своих гонораров Меладзе может направлять на поддержку ВСУ.

Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии? — сказал Коробков-Землянский.

По данным издания, после того как все запланированные на 2023 год концерты Меладзе в России были отменены, артист продолжил выступать на частных корпоративах. При этом гонорар певца упал с пяти до трех миллионов рублей за час, а гостей закрытых мероприятий начали просить не публиковать в соцсетях фото и видео с выступлений знаменитости.

В январе Меладзе оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео с его выступления на новогодней вечеринке в Дубае. После одной из песен Меладзе в ответ на просьбу зрителя произнес проукраинский лозунг.