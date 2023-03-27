«Он запрещенный артист»: в нескольких городах РФ отменили концерты Меладзе В Новосибирске, Кемерово и Барнауле отменили концерты Валерия Меладзе

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Валерий Меладзе

В Новосибирске, Кемерово и Барнауле не состоятся запланированные концерты певца Валерия Меладзе, сообщили РИА Новости организаторы мероприятий и представители площадок. Так, в пресс-службе «Титов Арены» в Барнауле заявили, что Меладзе является запрещенным артистом, а информация о проведении концертов давно устарела.

Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши, — сказал представитель барнаульской площадки.

В компании «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которая занималась распространением билетов на концерты Меладзе 26 и 30 апреля, также подтвердили, что выступления не состоятся. Представители фирмы подчеркнули, что зрители могут вернуть приобретенные ранее билеты.

Замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Кемерово Елена Гермашева тоже рассказала, что никаких выступлений Меладзе в ближайшее время не будет.

У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован [на 27 апреля] и ни на какие ближайшие даты, — уточнила она.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. В обращении депутат заявил, что артист «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».