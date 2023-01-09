«Оградить граждан от шелудивых псов»: на Меладзе пожаловались генпрокурору Депутат Госдумы Луговой попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям Меладзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе. Скан обращения он опубликовал в Telegram-канале. В обращении депутат заявил, что артист «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».

Уже сейчас нам нужно иметь возможность оградить наших граждан от шелудивых псов и всего иноземно-уродливого и направленного на подрыв суверенитета страны и нашей безопасности. Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство, — написал Луговой.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Ранее сообщалось, что Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административные дела против депутата закса Бориса Вишневского и его экс-коллеги Максима Резника. Их обвиняют в дискредитации ВС РФ из-за публикаций материалов о Буче.