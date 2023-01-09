Против политиков Вишневского и Резника завели дела о дискредитации ВС РФ

Фото: vk.com/zirkunov

Борис Вишневский

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административные дела против депутата городского парламента Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника. Их обвиняют в дискредитации армии РФ из-за публикаций «материалов о городе Буча», сообщает Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на пресс-службу городских судов. Вишневский опубликовал подсудные материалы в апреле 2022 года.

В отношении Резника и Вишневского переданы судье Василеостровского райсуда Алине Рахматуллиной, — указано в картотеке суда.

«Фонтанка» уточняет, что оба дела поступили в суд за два дня до Нового года. Инициатором разбирательства стал сотрудник Центра «Э» майор полиции Громов.

Вишневский удивился, что его не вызвали для составления протокола. Покинувший Россию Резник заявил, что оценивает дело против него как «высокую оценку».

Я это воспринимаю как высокую оценку — я бы расстроился, если бы этого дела не было, — сказал Резник.

Ранее полиция Екатеринбурга составила протокол о дискредитации армии против директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, занявшего должность в декабре. Поводом стал его пост в соцсетях. А недовольство по поводу назначения Пушкарева директором музея до этого выражал предприниматель Евгений Пригожин.