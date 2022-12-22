Директора музея в Екатеринбурге вызвали на допрос после письма Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские пришли к новому директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву, рассказал он местному изданию It’s My City. Его доставили в отделение, где допросили, а после отпустили.

Пушкарев не уточнил, что стало причиной визита силовиков, однако источник издания сообщил, что на директора музея составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой уволить Пушкарева с должности главы музея. По словам бизнесмена, Пушкарев выступал против проведения специальной военной операции на Украине и получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния», когда работал журналистом.

Ранее Пригожин поддержал идею депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера об участии женщин-заключенных в спецоперации на Украине. Он предложил включать женщин-осужденных в диверсионные группы и снайперские пары.

До этого Пригожин заявлял, что считает ЧВК «Вагнер» самой крупной и боеспособной частной армией в мире. Он подчеркнул, что военная компания достойно противостоит ВСУ и является решающей силой в этом направлении. По его словам, американцы вряд ли смогут обучить украинскую армию чему-то кардинально новому, поскольку бойцы ВСУ и сами могут преподавать боевое мастерство всему миру.