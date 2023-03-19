«Смешные новости»: директор Меладзе о проверке певца на финансирование ВСУ Директор Меладзе назвал проверку певца на финансирование ВСУ смешной новостью

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Валерий Меладзе

Проверка певца Валерия Меладзе на возможное финансирование ВСУ — это «смешные новости», заявил NEWS.ru концертный директор артиста Сергей Луппов. Судя по его словам, эти сведения может прокомментировать только сам общественный деятель, подавший заявление.

Какой общественный деятель? Обращайтесь к нему! Смешные новости какие-то, для каких-то непонятных людей, — сказал концертный директор Меладзе.

Ранее общественник Антон Коробков-Землянский сообщил, что обратился в СК с просьбой о проверке Меладзе, заподозрив артиста в том, что он может направлять часть своих доходов украинской армии. По словам Коробкова-Землянского, его обращение было передано в ГУ МВД по Москве.Коробков-Землянский подчеркнул, что Меладзе выступал с осуждением специальной военной операции, припомнив певцу и проукраинский лозунг, который прозвучал на скандальном новогоднем корпоративе в Дубае.

Также сообщалось, что после отмены концертов в России Меладзе продолжил выступать на частных корпоративах, при этом гонорар снизился с пяти до трех миллионов рублей за час. Утверждается, что гостей вечеринок начали просить не выкладывать в соцсетях фото и видео с мероприятий.