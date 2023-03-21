Стало известно, почему Валерия Меладзе хотят признать иноагентом Общественный деятель Бородин попросил признать Валерия Меладзе иноагентом из-за концерта в Дубае

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Валерий Меладзе

Певца Валерия Меладзе проверят на иностранное финансирование, после чего будет принято решение о признании его иноагентом из-за концерта в Дубае, сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественный деятель пояснил Lenta.ru, что обратился в генпрокуратуру после проукраинских высказываний артиста во время выступления.

Я считаю, что товарищ поступил некорректно по отношению к нашей стране, в связи с чем мы просим контролирующие органы проверить его официально, через Росфинмонторинг, по процедуре, как это обычно делается, и в дальнейшем признать его иностранным агентом, — рассказал Бородин.

По словам общественного деятеля, Меладзе поступает неблагородно в адрес России, несмотря на то что получил здесь свою широкую известность. Бородин отметил, что певец мог получать иностранное финансирование, в том числе на концерте в Дубае, в связи с чем контролирующие органы должны провести тщательные проверки.

Он поступил как настоящий русофоб, а русофобов нужно привлекать к ответственности, — заключил общественный деятель.

Ранее стало известно, что певца Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. Основанием для подобного решения могло стать скандальное выступление Меладзе на корпоративе в Дубае в начале 2023 года.