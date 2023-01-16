«Я не удивлен»: Соседов ответил на попадание в санкционный список Музыкальный критик Соседов заявил, что безразличен к санкционному списку Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов рассказал, что безразличен к попаданию в санкционный список против деятелей культуры из России, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе с Pravda.Ru критик заявил, что обычно отказывается комментировать «идиотизм». Соседов призвал журналистов самостоятельно оценить деятельность президента Украины.

Я не удивлен. Я бы никогда в жизни об этом не узнал, если бы мне не позвонил кто-то из коллег, журналистов, порталов. Спасибо вам, что сообщаете мне всякое дерьмо. Так я об этом теперь узнал, — ответил на новость Соседов.

Критик отметил, что узнал об этом только благодаря сообщению своих коллег. Он иронично поблагодарил журналистов за информацию и призвал их дать оценку «нацистскому режиму» и «придурку Зеленскому».

Ранее телеведущий Борис Корчевников, тоже попавший в санкционный список, удивился наличию в списке граждан Украины. Генеральный директор телеканала «Спас» считает, что составлять подобные списки на фоне событий в стране странно, а включать туда жителей своей же страны равноценно войне с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении в действие санкций против 198 деятелей искусств из России, среди которых журналисты, актеры, телеведущие и общественные деятели. Среди попавших под очередные санкции оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, телеведущие Борис Корчевников, Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, музыкальный критик Сергей Соседов.