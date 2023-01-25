Еще один концерт осудившего СВО Меладзе отменили Весенний концерт Меладзе в Красноярске отменили

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Концерт певца Валерия Меладзе в Красноярске, который должен был пройти 2 мая на сцене «Гранд Холл Сибирь», отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу билетного оператора. Ранее сообщалось об отмене концерта Меладзе во Дворце спорта «Труд» в Иркутске (должен был пройти 4 мая).

На сайте «Яндекс.Афиши» в разделе покупки билетов на концерт артиста в Красноярске висит сообщение об ошибке. Портал «КрасБилет» и другие билетные операторы также выдают ошибку.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. В обращении депутат заявил, что артист «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».