Валерий Меладзе в два раза поднял цену на свои новогодние корпоративы Mash: Валерий Меладзе поднял цену на свои новогодние корпоративы до €80 тысяч

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певец Валерий Меладзе в два раза поднял цену на свои новогодние корпоративы, теперь за свое выступление он просит €80 тысяч, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, к этой сумме музыкант просит еще €10 тысяч за техническое обустройство сцены, авиабилеты бизнес-класса, трансфер и отдельную гримерку.

Как рассказал каналу источник, исполнителя активно зовут на корпоративы за границу, концерты расписаны вплоть до 31 декабря. Отмечается, что большинство праздничных мероприятий пройдет в ОАЭ.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российская певица Альбина Джанабаева почти втрое повысила стоимость своего выступления, за которое теперь просит 2,5 млн рублей. Это произошло на фоне слухов о возможном разводе артистки с Валерием Меладзе.

По данным канала, Меладзе лишился возможности давать концерты в России после того, как в Сеть попало видео с концерта в Дубае, где певец произнес проукраинский лозунг. Исполнитель был вынужден давать концерты только за границей, из-за чего стал меньше времени проводить с семьей. Экс-солистка группы «ВИА Гра» проживает в Подмосковье и воспитывает троих детей от артиста: 19-летнего Константина, девятилетнего Луку и двухлетнюю дочь Агату.

Ранее стало известно, что гонорар рэпера Басты в новогоднюю ночь составит 10 млн рублей, он выступит в Дубае. На мероприятии также споют Митя Фомин и группа «Иванушки International», они получат от 2 до 3,5 млн рублей. Кроме того, Сосо Павлиашвили проведет праздник на сцене банкетного зала «Сафиса», а Полина Гагарина выступит в элитном отеле Екатеринбурга, они заработают от 4 до 5 млн рублей за выступление.