https://static.news.ru/photo/b13b6102-c342-11e9-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Пётр Буслов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новый фильм в жанре «чёрная комедия» выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов. Главные роли в картине исполнят Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.

Фильм получил название «БУМЕРанг», а его главным героем стал богатый владелец фармацевтического бизнеса, рассказал режиссёр ТАСС . По сюжету привыкший всё контролировать бизнесмен встречает безработного художника, решившего свести счёты с жизнью.

Выпускать в российский прокат будем в начале 2020 года — либо зимой, либо к весне. Фильм уже снят, на фестивале короткометражного кино в Калининграде мы только что показали зрителям ролик будущей картины, — сообщил Буслов.

В комедии задействованы такие актёры, как Максим Виторган, Светлана Устинова, Владимир Сычев, Галина Польских, Роман Мадянов.

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