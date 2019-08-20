Новый фильм в жанре «чёрная комедия» выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов. Главные роли в картине исполнят Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.
Фильм получил название «БУМЕРанг», а его главным героем стал богатый владелец фармацевтического бизнеса, рассказал режиссёр
Выпускать в российский прокат будем в начале 2020 года — либо зимой, либо к весне. Фильм уже снят, на фестивале короткометражного кино в Калининграде мы только что показали зрителям ролик будущей картины, — сообщил Буслов.
В комедии задействованы такие актёры, как Максим Виторган, Светлана Устинова, Владимир Сычев, Галина Польских, Роман Мадянов.
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