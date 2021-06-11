«Пусть поёт»: правнук Сталина пожелал Бузовой удачи в спектаклях МХАТа

https://static.news.ru/photo/b2551462-caba-11eb-b6b4-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Выступление Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького не оставило никого равнодушным. Своё мнение по этому поводу в интервью KP.RU высказал и правнук советского вождя Селим Бенсаад.

Как рассказал внук старшего сына Сталина Якова Джугашвили, до последнего времени он даже не знал, кто такая Бузова. Кроме того, ему непонятен ажиотаж, который поднялся вокруг её персоны. По его словам, он никогда не слышал, как она поёт, поэтому может только пожелать ей удачи.

Бузовой в данном случае, когда уже назначена премьера, мне хочется пожелать удачи. Пусть поёт, кому это мешает? А вдруг произойдёт чудо и она нас удивит? Я не могу судить о пьесе «Чудесный грузин», пока сам не увижу. У нас принято судить о книге по обложке, — сказал он.

Бенсаад также отметил, что никто с семьёй Сталина даже не посоветовался, когда ставил этот спектакль. По его словам, потомки генералиссимуса — нормальные адекватные люди. Например, его дядя Саша Бурдонский, сын Василия Сталина, был прекрасным режиссёром в Театре Советской Армии и знал толк в подборе актёров.

Не думаю, что он бы выбрал Ольгу Бузову на эту роль. Она — посредственная актриса, которой далеко до любимой актрисы Сталина Любови Орловой, — пояснил он.

10 июня во МХАТе имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Главной звездой постановки стала Ольга Бузова, представшая в роли певицы, оказавшейся по итогу шпионкой Бэллой Шанталь.

Ранее МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Бузову. Худрук театра Эдуард Бояков, тем не менее, считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». Он отметил, что телеведущая была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры. По его словам, звезда отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?»