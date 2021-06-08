Уорхоловский образ: названа причина приглашения Бузовой в спектакль МХАТ

https://static.news.ru/photo/4da5e864-758a-11eb-9ee3-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков.

Нам нужен был уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть, — заявил Бояков.

При этом он признался, что в приглашении Бузовой есть определённая доля хайпа, однако приглашение делалось не ради этого.

В воскресенье стало известно, что Ольга Бузова примет участие в спектакле МХАТ им. М. Горького «Чудесный грузин», повествующем о том, как Иосиф Джугашвили из никому не известного человека стал советским лидером. О роли в спектакле на своей странице в Instagram сообщила сама Бузова.