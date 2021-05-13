«Пуще всех тужатся»: Наргиз решила судиться с Соседовым и Кушанашвили

https://static.news.ru/photo/7c0979b6-b3d1-11eb-a987-96000091f725_660.jpg Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Певица Наргиз Закирова в Instagram заявила, что приняла решение судиться с музыкальным критиком Сергеем Соседовым и журналистом Отаром Кушанашвили.

Артистка подчеркнула, что последние семь лет она воюет исключительно с мужчинами, которые постоянно критикуют и мешают работать. При этом, по её словам, многие из них даже прибегают к помощи авторитетных олигархов при местной власти, чтобы ей насолить.

«Мужики» всех профессий, цветов и конфессий, одним словом. Ну а пуще всех тужатся те, кто в глаза меня ни разу не видел! Вещают так убедительно, будто живут со мной по соседству. У одного аж фамилия подобающая. Соседовым величать велели. Второго Кушанашвили зовут. Видимо, ему тоже куш за речи его отсыпали, — написала возмущённая звезда.

Наргиз отметила, что ей странно слышать критику от незнакомых людей. Поэтому она планирует добиваться правды через суд. По её словам, уголовные дела будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащие её честь и достоинство.

Известно, что Сергей Соседов критиковал Наргиз Закирову за употребление алкоголя на концертах. Чем звезде не угодил Отар Кушанашвили певице, пока неизвестно. За свои слова в адрес певицы уже пришлось извиняться Ивану Охлобыстину, который заявил о её «пагубном пристрастии» к алкоголю.

Ранее Наргиз обратилась к правоохранителям с жалобой, что некие люди распространяют о ней в соцсетях недостоверные сведения. Речь идёт о сообщении в Instagram, опубликованном ещё в 2019 году.