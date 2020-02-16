https://static.news.ru/photo/bb195d0a-50eb-11ea-b263-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка Алла Пугачёва назвала свою заветную мечту — побывать на свадьбах своих повзрослевших детей. Певице скоро исполнится 71 год, её детям-близнецам Гарри и Лизе нет семи лет.

По словам Пугачёвой, её младшая дочь красиво рисует, а сын, к удивлению матери, полюбил петь и начал учиться вокалу.

Хочу радостно и без тревоги смотреть в будущее. Правда, не всегда получается. Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится, — цитирует Пугачёву Teleprogramma.pro.

Певица призналась, что мало заботится о здоровье и не обследуется, пока чувствует себя хорошо.

Как писал NEWS.ru, эксперт Общественной палаты России Вадим Манукян заявил, что время Пугачёвой на сцене прошло, посмотрев юбилейный концерт певицы.