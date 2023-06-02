«Ты срываешь со лжи покрывало»: Пугачева вступилась за Шевчука Пугачева опубликовала четверостишье в поддержку лидера ДДТ Шевчука

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и сопроводила его поддерживающим четверостишьем. В марте музыкант и его коллектив были вынуждены перенести на неопределенное время концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Шевчук выступал с критикой СВО, за что в августе 2022 года был оштрафован по статье о дискредитации российской армии.

Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой! — написала Пугачева.

Ранее артистка посетила концерт группы «Машина времени» в Израиле и поздравила коллектив с днем рождения. В Сети появились видео, на которых певица обнимает солиста Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыканта Александра Кутикова.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало военных действий и продолжил критиковать действия правительства. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.