Пугачева «помогла» Семенович найти любимого мужчину Семенович встретила любимого во время исполнения песни Пугачевой в караоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что познакомилась со своим новым мужчиной Денисом в караоке, когда исполняла песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». По словам артистки, будущий возлюбленный сначала не узнал ее на сцене, а когда ему объяснили, кто выступает, подошел познакомиться.

Мой мужчина самый лучший. То, что про него пишут, — неправда. Он очень добрый, отзывчивый, щедрый, позитивный. Очень любит сына, поддерживает бывшую супругу во всем. Познакомились мы в московском ресторане. Он меня не сразу узнал. И только когда я пошла петь в караоке, он сказал, что был поражен моим пением. Я пела «Любовь, похожая на сон». И только через три месяца мы начали серьезно встречаться, — пояснила певица.

Ранее Семенович сообщила, что ее новый возлюбленный имеет достойный заработок и сейчас находится в процессе развода с женой, которая проживает в Германии вместе с их общим сыном. По ее словам, мужчина продолжает содержать ребенка и супругу. Семенович также обратила внимание на то, что ни она, ни ее мужчина не обманывали официальную супругу. Она добавила, что они с новым возлюбленным принимают тот факт, что являются взрослыми людьми и имеют прошлые отношения.

Певица также осталась в шоке от того, что жена нового возлюбленного обвинила его в насилии во время их брака. Артистка отметила, что обвинения в избиениях и угрозах несостоятельны. Она выразила надежду на то, что развод между Денисом и его пока еще законной супругой завершится к Новому году. Певица также отметила, что не может представить ситуацию, в которой мужчина, с которым живешь 15 лет, вдруг станет абьюзером.