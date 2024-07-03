Семенович ответила на обвинения жены своего бойфренда Семенович заявила, что не верит в обвинения в адрес партнера об избиениях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович осталась в шоке от того, что жена ее возлюбленного Дениса обвинила мужчину в насилии во время их брака. В интервью для KP.RU артистка отметила, что обвинения в избиениях и угрозах несостоятельны. Она выразила надежду на то, что развод между Денисом и его пока еще законной супругой завершится к Новому году.

Я была в шоке от этого заявления. Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный, — сказала Семенович.

Звезда выразила убеждение, что ее партнер Денис — человек добрый, внимательный и заботливый и не мог совершить подобный поступок. Певица считает, что не может представить ситуацию, в которой мужчина, с которым живешь 15 лет, вдруг станет абьюзером.

Она отметила, что бойфренд выполняет все свои обязательства перед экс-женой, финансируя ее и обеспечивая ребенка. По словам певицы, экс-супруга проживает в роскошном доме во Франкфурте, наслаждается богатством, которое предоставляет Денис.

Семенович также поделилась информацией о процедуре бракоразводного процесса в Германии, отметив, что он может затянуться на длительное время из-за особенностей законодательства.

Ранее поклонники Семенович в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали вульгарными и вызывающими ее движения на сцене во время исполнения песни «Секси-бомбочка» на последнем выступлении. Под видео с концерта, которое опубликовала исполнительница, некоторые комментаторы призвали ее вести себя скромнее и не «пропагандировать разврат и распущенность». Многие также отметили, что извивающаяся под музыку артистка заметно похудела.