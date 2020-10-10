«Психологически сложновато»: Ида Галич рассказала, как переносит COVID-19

https://static.news.ru/photo/1de5d7ba-0bcc-11eb-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: galichida/Instagram.com

Блогер и телеведущая Ида Галич, у которой недавно выявили коронавирусную инфекцию, сообщила, что начала ощущать симптомы болезни.

По словам звезды, она перестала различать запахи и часто чувствует слабость. Также у неё случилась паническая атака, призналась Галич в сторис Instagram. Кроме того, девушка пожаловалась на своё эмоциональное состояние.

Это совсем не прикольно. Потому что одно дело, когда ты просто с симптоматикой гриппа ходишь и температуришь. А когда появляются симптомы именно ковида , становится психологически сложновато, — отметила телеведущая.

Галич добавила, что чувствует себя не очень хорошо, но попросила поклонников не беспокоиться.

Телеведущая заразилась COVID-19 от мужа, бизнесмена Алана Басиева. Пара отправила сына Леона к бабушке с дедушкой, чтобы уберечь его здоровье.

Ранее NEWS.ru приводил рассказ Иды Галич о том, с какими сложностями она столкнулась в поликлинике.