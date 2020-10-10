«Психологически сложновато»: Ида Галич рассказала, как переносит COVID-19

Блогер и телеведущая Ида Галич, у которой недавно выявили коронавирусную инфекцию, сообщила, что начала ощущать симптомы болезни.
По словам звезды, она перестала различать запахи и часто чувствует слабость. Также у неё случилась паническая атака, призналась Галич в сторис Instagram. Кроме того, девушка пожаловалась на своё эмоциональное состояние.
Это совсем не прикольно. Потому что одно дело, когда ты просто с симптоматикой гриппа ходишь и температуришь. А когда появляются симптомы именно ковида , становится психологически сложновато, — отметила телеведущая.
Галич добавила, что чувствует себя не очень хорошо, но попросила поклонников не беспокоиться.
Телеведущая заразилась COVID-19 от мужа, бизнесмена Алана Басиева. Пара отправила сына Леона к бабушке с дедушкой, чтобы уберечь его здоровье.
Ранее NEWS.ru приводил рассказ Иды Галич о том, с какими сложностями она столкнулась в поликлинике.
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