Продюсер рассказал, кто слил в Сеть имена участников шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/1ba7c232-8c51-11eb-8945-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, кто мог слить в Интернет имена участников шоу «Маска». Это, скорее всего, кто-то из уволенных сотрудников проекта, решивший таким образом отомстить работодателям.

Однако Бабичев допускает, что это могли сделать и сами продюсеры шоу, чтобы подогреть интерес к программе, приводит мнение эксперта ФАН.

Критик не исключает, что зрители могут охладеть к проекту, поэтому интригу надо сохранять во всём. И просто снять с участника маску уже недостаточно. Поэтому всё вполне может идти по плану организаторов.

Я не думаю, что это понизит рейтинги шоу. С появлением этого списка все будут смотреть и проверять, настоящий он или нет. Какая разница, в каком ключе о тебе говорят? Главное, что говорят, — считает эксперт.

Список участников шоу «Маска» появился в Сети на несколько минут, но успел быть замеченным поклонниками шоу. По словам Бабичева, этому списку нельзя верить. И в пользу этого говорят несколько факторов.

Во-первых, список появился в «Википедии», где внести правку в статью нетрудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звёзд, это может быть информационный вброс, — считает продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители намерены до конца досмотреть шоу «Маска», даже несмотря на рассекреченный раньше времени список участников проекта. Поклонники программы считают, что слив имён артистов в Сеть даже добавил интриги: всё равно неизвестно, кто скрывается под маской.