Продюсер ответил, почему люди перестали покупать билеты на концерты Лепса

Люди откладывают средства на посещение концертов певца Григория Лепса после новогодних расходов, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, снижение процента продаж билетов на шоу с участием артиста не свидетельствует о потере интереса к его творчеству.

Я бы не стал утверждать, что интерес слушателей к Григорию Лепсу пропал. Думаю, причина может быть в том, что многие просто после новогодних праздников сводят дебет с кредитом. И только к концу месяца или в феврале у многих появится понимание, есть ли у них лишние средства, смогут ли они позволить себе концерт Лепса или нужно отложить это на потом. По данным СМИ, на его весенние концерты продана половина билетов. Это довольно неплохой результат. Да, билеты не расхватали как пирожки, но при этом есть еще время для наполнения зала, и даже наполняемость в 70% уже считается аншлагом. Поэтому я думаю, все будет в порядке у певца. Это просто пауза у населения после новогодних праздников, — предположил Рудченко.

Ранее появилась информация, что после новогодних праздников Лепс столкнулся со снижением интереса к своим выступлениям и был вынужден сократить гонорар на 5 млн рублей. Теперь его корпоративные концерты стоят 10 млн рублей в час, но пока новых заказов у певца не появилось.