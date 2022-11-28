Продюсер удивился отсутствию молодого певца на «Голубом огоньке» Продюсер Рудченко удивился отсутствию Хабиба в списке артистов на «Голубой огонек»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Хабиб

В Москве начали снимать «Голубой огонек» и другие праздничные мероприятия, которые россияне увидят в новогоднюю ночь. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что в списке звезд, участвующих в «Голубом огоньке», не хватает молодого певца Хабиба, который обрел популярность благодаря песне «Ягода малинка». По его мнению, эту композицию любят все начиная с детского возраста.

Вполне неплохой список, там присутствуют молодые талантливые ребята. Единственное, может, добавил бы Хабиба. Со своей песней он ворвался, эта композиция была очень популярна в прошлом году, любима начиная от детского возраста, — считает Рудченко.

Анализируя список приглашенных звезд, продюсер выразил уверенность, что у редакторов «Голубого огонька» получится создать ощущение праздника. Рудченко подчеркнул, что с таким набором артистов можно сделать очень хорошую и качественную программу на Новый год.

Среди молодых исполнителей на «Голубом огоньке» можно будет увидеть SHAMAN, Ваню Дмитриенко, Мари Краймбрери, Анну Асти и Jony. Из старой гвардии на новогодней сцене появятся Дима Билан, Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров и Лариса Долина. Также выступят Лев Лещенко и Александра Пахмутова с композицией «Надежда», Николай Расторгуев и Александр Зацепин исполнят хит «Есть только миг».

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что самыми востребованными российскими артистами на предстоящих новогодних корпоративах будут Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и Полина Гагарина. Кроме того, на праздничные мероприятия традиционно позовут группу «Руки Вверх», чьи композиции до сих пор актуальны. Продюсер подчеркнул, что россияне любят приглашать на свои корпоративы одних и тех же певцов, чьи песни они хорошо знают и под которые можно потанцевать.