Продюсер назвал самых востребованных артистов России Продюсер Ашуров назвал Агутина, Лазарева, Билана и Киркорова самыми востребованными артистами России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дима Билан

Самыми востребованными российскими артистами на предстоящих новогодних корпоративах будут Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и Полина Гагарина, рассказал в беседе с «Народными Новостями» продюсер Дмитрий Ашуров. Кроме того, на праздничные мероприятия традиционно позовут группу «Руки Вверх», чьи композиции до сих пор актуальны. Эксперт подчеркнул, что россияне любят приглашать на свои корпоративы одних и тех же певцов, чьи песни они хорошо знают и под которые можно потанцевать.

По стандартной схеме россияне будут приглашать на новогодние выступления Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Диму Билана, не стоит забывать и про группу «Руки Вверх!» и Полину Гагарину. У этих артистов есть насыщенный репертуар, есть старые песни, которые остались в памяти людей на года, — рассказал он.

Продюсер отметил, что пригласить этих звезд позволить себе могут не все компании, поскольку гонорар за их выступления начинается от €40 тысяч. При этом после 14 декабря расценки поднимаются на коэффициент 1,5–2, а в новогоднюю ночь — на 3. Ашуров не исключил, что в этом году, учитывая экономическую ситуацию, артисты могут согласиться выступить на более лояльных условиях.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко ранее рассказал, что поскольку популярные артисты покинули Россию, у других талантливых исполнителей есть отличный шанс занять их места. По его словам, на музыкальном рынке «отвалились» около 30–40% артистов, в частности украинские музыканты, например Светлана Лобода и Макс Барских. В этой связи у российских звезд появляется шанс заработать больше, а топовые исполнители будут получать от 5 млн рублей за выступление.