«Привет, моя кровинушка»: сын Эвелины Блёданс познакомился с сестрой

https://static.news.ru/photo/3859637e-b9d7-11ea-98d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Сёмин и Эвелина Блёданс Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Сын актрисы Эвелины Блёданс и телепродюсера Александра Сёмина впервые увидел сестру. Трогательные кадры знакомства опубликовал отец мальчика.

Блёданс и Сёмин расстались три года назад. По словам артистки, это произошло из-за того, что супруг не смог смириться с популярностью жены и пристальным вниманием публики.

Зимой прошлого года Сёмин женился на Марине Ментусовой. В феврале 2020 года у них родилась дочь Вера. Они счастливы пополнению в их семье, однако отец не забывает и про своего первого ребёнка.

В личном блоге восьмилетнего Семёна, который ведёт телепродюсер, появились трогательные кадры знакомства детей.

Привет, моя кровинушка! Привет, красотулечка! Привет, маленькая! Люблю тебя, сестрёнка! — говорит Семён, целуя девочке руки.

Блёданс отмечала, что восприняла развод очень болезненно, тем более, что у пары есть «солнечный» сын Семён, которому необходимо особое внимание со стороны близких. Позднее бывшим супругам удалось наладить хорошие отношения, чтобы дарить родительскую любовь мальчику.

Как писал NEWS.ru, ранее Блёданс нарядила своего сына в балахон и рыжий парик, и он с игрушечным микрофоном под фонограмму знаменитой песни «Айсберг» изобразил Аллу Пугачёву. Таким образом семья поздравила Примадонну с днём рождения.