Принцы Гарри и Уильям не пошли на примирение даже после похорон деда

https://static.news.ru/photo/de36aa7c-b3af-11eb-b85b-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Вражда принцев Гарри и Уильяма не закончилась даже после похорон их деда принца Филиппа, рассказал в интервью Us Weekly главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен.

По его словам, наметившееся после кончины принца-консорта примирение так и не состоялось. На пользу не пошёл и долгий разговор принцев после похорон.

Все мои источники говорят мне, что в данный момент они не разговаривают, — сообщил Буллен.

Ранее стало известно, что принц Гарри после похорон деда — герцога Эдинбургского Филиппа — проговорил около двух часов с братом и отцом в Виндзорском замке. Все трое после церемонии похорон встретились в замке, чтобы провести время вместе, вдали от камер. Принц Гарри встретился с Уильямом и Чарльзом впервые после скандального интервью, которое они дали с его супругой Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Нашумевшее интервью американской журналистки Опры Уинфри с герцогиней Меган Маркл и её мужем принцем Гарри вызвало широкий резонанс в обществе и практически раскололо королевскую семью Великобритании.