Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к пробному разводу Marca: принц Гарри и Меган Маркл расстанутся, чтобы разобраться в чувствах

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Сын короля Карла III принц Гарри и американская актриса Меган Маркл готовятся к заключению договора о раздельном проживании, сообщает Marca со ссылкой на королевского биографа Анджелу Левин. По информации издания, герцог и герцогиня Сассекские решили на время разъехаться на фоне финансовых проблем и разногласий с родственниками. Пара утомилась от многочисленных трудностей и пошла на пробный развод, чтобы разобраться в своих чувствах.

Без него она (Меган. — NEWS.ru) ничто. Я не думаю, что они окончательно разойдутся, скорее всего, она хочет доказать, что действительно чего-то стоит сама по себе, — высказала свое мнение Левин.

Издание сообщает, что принц Гарри может страдать от угрызений совести из-за того, что отдалился от семьи. Маркл, вероятно, чувствует себя униженной после нескольких неудачных деловых сделок, таких как разрыв контакта с платформой Spotify, пишет Marca.

Напряженность в бизнесе негативно сказалась на их отношениях, потому теперь они пытаются исправить ситуацию. Время, проведенное в разлуке друг с другом, может дать надежду на восстановление их связи, поскольку брак был разрушен бесконечными семейными драмами, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Маркл будет искать работу отдельно от супруга. Советники герцогини Сассекской заявили, что ей стоит заниматься бизнесом самостоятельно, чтобы иметь возможность сохранить свою карьеру. В окружении Маркл заявили, что у нее «с Гарри нет будущего» и что ей нужно начать работать над индивидуальными проектами, а не рассматривать себя как часть «бренда Сассекс».

До этого стало известно, что Маркл может сыграть в новом «Телохранителе» с Кевином Костнером. Сообщалось, что много лет назад актер пригласил на роль в сиквеле принцессу Диану, но проект сорвался из-за ее гибели в 1997 году. Спустя 26 лет написанный для Дианы сценарий могут адаптировать под Маркл.