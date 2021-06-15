Прилепин сравнил Бузову с «наркоманом» Вертинским

https://static.news.ru/photo/3409ca6a-ce86-11eb-bef9-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российский писатель Захар Прилепин на своём YouTube-канале сравнил певицу Ольгу Бузову с исполнителем Александром Вертинским (1889-1957). Он провёл параллели феноменальной популярностью Бузовой и востребованностью Вертинского до Второй мировой войны. Последний, по его словам, был «безусловным наркоманом».

В 30-е годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен, наркоман безусловный, кокаинист, человек, очень близкий к голубым лобби и голубым кругам, белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы, — заявил Прилепин.

Литератор добавил, что советский вождь Иосиф Сталин не приказал физически устранить Вертинского, а пригласил его в СССР и разрешил выступать. Прозаик также счёл несерьёзной критику Бузовой после её спектакля во МХАТе имени Горького про Сталина.

Вон, Кира Муратова вообще снимала непрофессиональных актёров, лицедеев, уже вышедших в тираж. Шукшин Беллу Ахмадулину звал, Юрий Любимов звал Сажи Умалатову. Кого только кто не звал, — резюмировал Прилепин.

10 июня на сцене Московского художественного академического театра имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Ренаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала исполнительница и телеведущая Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шанталь.

МХАТ признал, что «хайпанул», пригласив Бузову. Худрук театра Эдуард Бояков, тем не менее, считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». Он отметил, что певица была приглашена на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку постановке нужен был образ человека из массовой культуры. По его словам, звезда отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов, в том числе: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?».

Ранее сообщалось, что российский актёр Сергей Безруков высмеял игру певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». Артист поделился мнением о проекте с участием исполнительницы на закрытии фестиваля «Фабрика Станиславского» в Московском Губернском театре. Во время выступления он не стал называть имя звезды, но зрители поняли, кого имел в виду Безруков.