Пригожин вступился за поддерживающего СВО украинского певца Бардаша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за поддерживающего российскую военную операцию украинского певца Юрия Бардаша, сообщает «360». По мнению Пригожина, на Украине запрещено иметь непопулярное мнение, за него травят, как и произошло с Бардашом.

Народ должен понимать, что, сопротивляясь спецоперации, подвергая опасности собственный народ, принимая на вооружение боевую технику из стран НАТО, они тем самым губят себя, — сказал Пригожин.

Он отметил, что в украинском обществе нет диалога, несогласным «затыкают рот и не дают возможности иметь собственную точку зрения, не дают другое представление о прекрасном, навязывая нам, лишая нас права говорить». Пригожин добавил, что Бардаш не сделал ничего плохого, но подвергся травле. Продюсер также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сам когда-то критиковал власть, но его тогда почему-то не посадили.

Бывший участник группы «Грибы» Юрий Бардаш ранее заявил, что на него «объявлена охота» за позицию по военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Он призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей». Он неоднократно выступал в поддержку российской стороны в конфликте. В ходе одной из своих трансляций музыкант заявил, что это послужило причиной расставания с женой — украинской моделью Елизаветой Коцюбой.