Пригожин ответил на насмешки Шнурова, сравнив его с Ксенией Собчак

https://static.news.ru/photo/a0cfae06-151f-11eb-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: valeriya/Instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на насмешки музыканта Сергея Шнурова, обратившего внимание на то, что жаловавшийся на убытки из-за пандемии коронавируса Пригожин улетел с супругой Валерией в Дубай.

Он рассказал, что прилетел на мероприятие, которое оплатили организаторы.

В Эмиратах тоже живут люди, у которых есть праздники и разные события. Я не должен ни перед кем отчитываться, что я делаю и как я трачу свои деньги, которые зарабатываю, — цитирует Gazeta.ru Пригожина.

Продюсер добавил, что Шнуров ошибся, называя его возраст, и сравнил музыканта с Ксенией Собчак.

Мне не 52, а 51. Он мне прибавил зачем-то годы. Что касается его желания привлечь внимание к себе, он мне напоминает Ксению Собчак, которая всегда создавала некий хайп, цепляясь к кому-то. То ли это установка у него такая, то ли форма пиара, то ли это любовь в своем роде. Не понимаю, что ему от нас нужно. Мы живём своей жизнью, — отметил Пригожин.

Ранее российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров опубликовал очередное сатирическое стихотворение. Он высмеял Валерию и её мужа, продюсера Иосифа Пригожина за поездку в Дубай — фото на фоне небоскрёба Бурж-Халифа в соцсетях ранее опубликовала певица. Шнуров, стоит отметить, уже критиковал Пригожина, когда продюсер весной пожаловался на «чудовищное» финансовое положение артистов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. В тот раз лидер группы «Ленинград», никогда не стеснявшийся в употреблении крепких выражений, прошёлся по оппоненту нецензурно. Теперь Шнуров обошёлся без использования обсценной лексики.

При этом Шнуров оказался далеко не единственным, кто возмутился фотографией из Дубая. Многие подписчики Валерии также раскритиковали певицу и её супруга, отмечая, что прежние жалобы Пригожина не соответствуют тому, какой образ жизни ведёт звёздная пара. Также поклонники выразили недовольство тем, что продюсер с женой путешествуют по миру в период пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.