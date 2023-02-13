Пригожин оценил идею включить SHAMAN в жюри «Голос.Дети» Продюсер Пригожин раскритиковал идею включить певца SHAMAN в жюри «Голос.Дети»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включение Ярослава Дронова, также известного как SHAMAN, в состав жюри «Голос.Дети» стало бы вмешательством в политику Первого канала и музыкальное вещание, заявил продюсер Иосиф Пригожин. Так он отреагировал на соответствующее предложение детского омбудсмена Ирины Волынец. По его словам, съемки шоу прошли, поэтому сменить состав жюри уже невозможно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Это вмешательство в политику канала и музыкальное вещание. То есть предлагается публично заставить руководство сменить членов жюри, которые утверждены и уже прошли съемки? – подчеркнул Пригожин.

Продюсер задался вопросом, чему именно SHAMAN может научить детей лучше, чем утвержденное жюри «Голос.Дети». В него вошли популярные и востребованные в обществе люди, а многие участники шоу хотят попасть именно к ним, отметил эксперт.

Почему именно он может чему-то научить детей? <...> В жюри вошли люди, которые являются популярными и востребованными в обществе, и есть те, кто хочет попасть именно к ним. Мы не можем давать оценку тому, чему и как они научат. Это демагогия, — заявил Пригожин.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее назвала рэперов Басту и Егора Крида, а также певицу МакSим «пособниками сатанизма». Она выразила намерение обратиться на них с жалобой в «компетентные органы». По ее мнению, наставники в шоу «Голос.Дети» на Первом канале «сомнительной сексуальной ориентации и вокальными данными, с жуткими наколками, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем не детским репертуаром».