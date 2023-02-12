Детский омбудсмен нашла «пособников сатанизма» в шоу «Голос.Дети» Детский омбудсмен Татарстана назвала Басту, МакSим и Крида «пособниками сатанизма»

Фото: Шоу «Голос/1tv

Шоу «Голос.Дети»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала рэперов Басту (Василий Вакуленко) и Егора Крида, а также певицу МакSим «пособниками сатанизма», она намерена обратиться на них с жалобой в «компетентные органы», пишет издание «Подъём». По ее мнению, наставники в шоу «Голос.Дети» на Первом канале «сомнительной сексуальной ориентации и вокальными данными, с жуткими наколками, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем не детским репертуаром».

Омбудсмен пояснила, что ей постоянно поступают многочисленные сообщения от «встревоженных родителей» с просьбой навести порядок на шоу. По ее словам, иного пути, кроме как обращения в правоохранительные органы, нет.

Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго они дезориентируют их и подталкивают к пропасти. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой, — приводит «Подъём» слова Волынец.

Ранее родители дошкольников из Читы пожаловались на запрет использования образов иностранных персонажей в качестве костюмов для новогодних утренников в детских садах региона. Первый зампред комитета Марина Секержитская уточнила, что в правительстве Забайкальского края действительно предложили концепцию новогодних мероприятий, которая подразумевает использование образов из российской культуры.