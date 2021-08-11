Иосиф Пригожин заступился за ЦУМ и ДЛТ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за компанию Mercury, владеющую торговыми центрами ЦУМ и ДЛТ в беседе с 5-tv.ru .

Mercurу — уважаемая компания, которую мы знаем на протяжении многих лет. Знаете, рынок сегодня такой сложный, непростой, неустойчивый с точки зрения курса валюты.<...> Если они пытаются где-то найти формулу выживания, мне трудно дать оценку того, что они делают не так, — прокомментировал Пригожин.

По мнению Пригожина, разница в стоимости товаров класса люкс в России и за границей совсем небольшая: примерно 5–10 тыс. рублей. Он считает, что бессмысленно ехать за границу ради выгодного шоппинга, в то время как в Москве или Санкт-Петербурге можно приобрести те же самые вещи с наценкой в несколько тысяч.

Журналист Алексей Остудин придерживается несколько иного мнения: по его словам, цены на премиальную одежду в ЦУМе действительно выросли, ведь «если раньше ботинки можно было без скидки там купить за 25 тысяч рублей, то сейчас ничего хорошего меньше чем за полтинник вы там не купите». Однако шоумен резюмировал сложившуюся ситуацию очень просто: «Не нравится — не покупайте». Также шоумен предположил, что гражданам России куда больше пригодились бы проверки ФАС (Федеральная антимонопольная служба) цен на морковь, картошку и рис.

Ранее российская антимонопольная служба начала проводить проверку ЦУМа по подозрению руководящей компании Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции.