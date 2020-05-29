Представительница Началовой ответила на критику памятника на могиле певицы

https://static.news.ru/photo/a66ee2c6-a1bd-11ea-a577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Анна Исаева, директор Юлии Началовой, скончавшейся весной 2019 года от сепсиса, ответила на комментарии, которые касаются выбора памятника на могиле певицы.

Ранее памятник из чёрного гранита установили на могиле артистки. Поклонники остались им недовольны. Им он показался слишком простым и лаконичным.

Он достаточно лаконичный, интеллигентный и выразительный и выполнен в контрастных чёрно-белых тонах, потому что таков выбор и вкус семьи. Мною, например, полностью поддержанный, — отметила Исаева.

По её словам, памятник ещё находится в работе, так как не хватает важного элемента. Кроме того, семья решила установить фото, которое любила певица. Она его часто использовала в своих анонсах.

Началовой не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, в ранку попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти звезды стала остановка сердца на фоне заражения крови.

Как писал NEWS.ru, 13-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает писать письма покойной маме. Об этом рассказал дедушка девочки, отец певицы Виктор Началов. Он выпустил трогательную книгу в память о дочери.