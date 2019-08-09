Алла Вербер Алла Вербер Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Официальную причину смерти Аллы Вербер сообщили представители фешен-директора ЦУМа. Заявление опубликовано на её странице в Instagram.

Официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию, — отмечается в сообщении.

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«Доброе утро, дорогие подписчики!» Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер

Публикация от Alla Verber (@verberalla)

Похороны фешен-директора ЦУМа состоятся 14 августа в Торонто в Канаде.

Вербер скончалась в Италии во время отдыха. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.

Ранее News.ru писал, что продюсер Яна Рудковская объявила награду в миллион рублей за изобличающую блогера Лену Миро информацию. Миро нелестно высказалась о Вербер в своём посте. По словам блогера, российские знаменитости скорбят из-за того, что больше некому снабжать их «дармовой» дизайнерской одеждой.

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