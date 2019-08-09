Похороны фешен-директора ЦУМа состоятся 14 августа в Торонто в Канаде.
Вербер скончалась в Италии во время отдыха. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.
Ранее News.ru писал, что продюсер Яна Рудковская объявила награду в миллион рублей за изобличающую блогера Лену Миро информацию. Миро нелестно высказалась о Вербер в своём посте. По словам блогера, российские знаменитости скорбят из-за того, что больше некому снабжать их «дармовой» дизайнерской одеждой.