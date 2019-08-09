https://static.news.ru/photo/39ce61f4-bb4b-11e9-a600-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Официальную причину смерти Аллы Вербер сообщили представители фешен-директора ЦУМа. Заявление опубликовано на её странице в Instagram.

Официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию, — отмечается в сообщении.

Похороны фешен-директора ЦУМа состоятся 14 августа в Торонто в Канаде.

Вербер скончалась в Италии во время отдыха. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.

Ранее News.ru писал, что продюсер Яна Рудковская объявила награду в миллион рублей за изобличающую блогера Лену Миро информацию. Миро нелестно высказалась о Вербер в своём посте. По словам блогера, российские знаменитости скорбят из-за того, что больше некому снабжать их «дармовой» дизайнерской одеждой.