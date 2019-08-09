https://static.news.ru/photo/a951208c-bb20-11e9-9472-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская объявила награду в один миллион рублей за изобличающую Лену Миро информацию.

Скандально известный блогер написала текст «Зачем умерла Алла Вербер?». В нём Миро поставила под сомнение все заслуги бизнесвумен. По её словам, российские знаменитости скорбят по ней из-за того, что больше некому их снабжать дорогой дизайнерской одеждой.

Продюсер Димы Билана Рудковская отреагировала на заявление Миро в своём telegram-канале «Голубь мира». Рудковская обозвала блогера «несчастным и обделённым любовью чучулом».

Рудковскую поспешили успокоить, рассказав, что Миро — всего лишь коммерческий проект, за которым скрывается целый ряд авторов. Продюсер заявила, что намерена вывести их на чистую воду, и обещала за их разоблачение крупную сумму денег.

Я даю миллион рублей сразу тем, кто мне и моим друзьям устроит встречу с этими жирными и потными мужиками из коммерческого проекта, — написала продюсер.

Фешен-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт, сообщал News.ru.