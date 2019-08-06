Одна из самых успешных бизнес-леди России Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Как сообщает Telegram-канал Super, женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.

Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что причиной гибели фэшн-директора ЦУМа стал «сепсис» (заражение крови). Как именно бизнес-леди его получила, не сообщается. Бороться за жизнь женщины прилетели израильские врачи, но медики ничего не смогли сделать. Также телеведущая сообщила, что проблемы со здоровьем у Аллы Вербер были уже давно.

Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления лёгких — а мы никто и не знали... — написала Собчак.

Также Алла Вербер несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад фэшн-директору ЦУМа поставили диагноз «рак крови третьей стадии». Из-за химиотерапии бизнес-леди потеряла волосы и сильно набрала в весе. Но в последнее время женщина пошла на поправку.

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Она была байером и фэшн-директором ЦУМа. Занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.

Алла Вербер Natalia Shakhanova/Global Look Press

Причиной гибели бизнес-леди мог послужить не анафилактический шок, а отёк Квинке (аллергическая реакция организма, характеризуется выраженным быстрым отёком слизистой, кожи и подкожной клетчатки), об этом в беседе с News.ru сообщила врач — аллерголог-иммунолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Аплетаева, комментируя одну из версий гибели Аллы Вербер.

Первый недуг крайне редко развивается в результате употребления пищи. Чаще он проявляется из-за введения лекарственных препаратов. А вот второй часто провоцируют пищевые продукты, особенно экзотические.

Отёк Квинке вызывает отёк гортани, человек задыхается. Удушье может спровоцировать осложнения сердечно-сосудистой системы и сердечный инфаркт. Это более вероятный сценарий развития событий. Марина Аплетаева врач — аллерголог-иммунолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Приступ может развиться у человека, даже если раньше у него не было аллергии на эти продукты. Вероятная причина — общее ослабление организма, которое спровоцировало воспаление лёгких. Врач предполагает, что бизнес-леди могла ещё окончательно не восстановиться после перенесённой болезни и поехать на отдых.

Не до конца вылеченная пневмония могла спровоцировать абсцесс или гангрену лёгкого. Это воспаление участка ткани или самого органа, образованное из-за гнойного расплавления, прокомментировала другую версию смерти женщины врач — терапевт-кардиолог Анжелика Шакирова. Это могло стать причиной заражения крови. Развитие заболевания опять же ускорило то, что организм бизнес-леди был ослаблен после разных болезней.