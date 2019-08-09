Популярный блогер Лена Миро заявила, что светский бомонд скорбит по фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер, которая скоропостижно скончалась в Италии, только из-за бесплатной одежды.
По словам блогера, Вербер часто дарила дорогие вещи певцу Николаю Баскову, именно поэтому он посвятил умершей два поста в Instagram. При этом она отметила, что у фэшн-директора ЦУМа был отвратительный вкус, а цены в этом известном магазине необоснованно завышены.
Неожиданная смерть хороших знакомых часто пугает. Тем более, знакомых полезных, снабжающих дармовой одеждой, — написала Миро в своём «Живом журнале».
Как писал News.ru, Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт. Также она боролась с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад ей поставили диагноз «рак крови третьей стадии». Из-за химиотерапии бизнес-леди потеряла волосы и сильно набрала в весе. Но в последнее время женщина пошла на поправку.