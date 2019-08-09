https://static.news.ru/photo/605558f8-ba9e-11e9-898f-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Популярный блогер Лена Миро заявила, что светский бомонд скорбит по фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер, которая скоропостижно скончалась в Италии, только из-за бесплатной одежды.

По словам блогера, Вербер часто дарила дорогие вещи певцу Николаю Баскову, именно поэтому он посвятил умершей два поста в Instagram. При этом она отметила, что у фэшн-директора ЦУМа был отвратительный вкус, а цены в этом известном магазине необоснованно завышены.

Неожиданная смерть хороших знакомых часто пугает. Тем более, знакомых полезных, снабжающих дармовой одеждой, — написала Миро в своём « Живом журнале ».

Как писал News.ru, Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт. Также она боролась с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад ей поставили диагноз «рак крови третьей стадии». Из-за химиотерапии бизнес-леди потеряла волосы и сильно набрала в весе. Но в последнее время женщина пошла на поправку.