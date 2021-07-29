Представитель МакSим рассказала о «режиме сна» певицы

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в комментарии для NEWS.ru заявила, что артистку иногда «выводят из медикаментозного сна, периодически она спит». Представитель исполнительницы отметила, что подобный режим — «нормальная практика».

Марину периодически выводят из медикаментозного сна, периодически она спит — это всё контролируется седативными [препаратами]. В этом нет ничего странного, — резюмировала Богушевская.

Накануне Пятый канал сообщил, что МакSим вернули в искусственную кому из-за якобы нестабильного состояния.

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Один из фанатов певицы призвал её менеджера Маргариту Соколову выпустить «посмертный» альбом певицы, «если что-то случится». До этого представительница артистки просила перестать «лезть под кожу и задавать некорректные вопросы», пригрозив отключением комментариев.

Ранее сообщалось, что певица МакSим впервые за месяц смогла поговорить с врачами. С 19 июня артистка находилась в состоянии искусственной комы, она пришла в сознание только несколько дней назад.