PR-агент «Мисс Россия — 2015» опровергла госпитализацию девушки с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ae008e46-7598-11ea-991f-fa163e074e61_660.jpg София Никитчук Фото: nikitchuksofi/instagram.com

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2015» и экс-возлюбленная певца Николая Баскова София Никитчук вернулась в Россию после отдыха в Куршевеле. Утром 3 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что девушка плохо себя почувствовала и её госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Исходя из обнародованных сведений, Никитчук проходит лечение в столичной больнице в Коммунарке.

Журналисты пытались дозвониться до самой модели, но сделать им этого не удалось. Однако на звонок ответила агент модели по имени Юлия. Она опровергла появившиеся сведения о госпитализации «Мисс Россия — 2015».

Что, в Коммунарке? Это бред. София сейчас дома и прекрасно себя чувствует. Из Куршевеля она вернулась месяц назад, так что никакая болезнь, привезенная оттуда, сейчас уже не может проявиться, — приводит orel.kp.ru слова Юлии.

Как ранее писал NEWS.ru, народный артист РСФСР Лев Лещенко, находящийся в больнице в Коммунарке с пневмонией, спел для поклонников песню «Надежда», чтобы поддержать людей в связи с пандемией коронавируса.

Видео он опубликовал в своём Instagram, после чего призвал всех присоединиться к флешмобу, чтобы каждый спел эту песню в знак борьбы с COVID-19.