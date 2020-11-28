Потап назвал неожиданную причину увлечения алкоголем

https://static.news.ru/photo/97fe2890-325a-11eb-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Потап Фото: realpotap/instagram.com

Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, рассказал о неожиданной причине своего увлечения алкоголем.

По его словам, он начал пить после того, как родила его первая жена — Потапенко лично присутствовал на родах. Пара поженилась в 2000 году, сын Андрей родился у них в 2008 году.

Потап признался, что оказался совершенно не готов к тому, что увидел в родильном зале. По его словам, врачу даже пришлось приводить музыканта в чувство, передаёт «Вечерняя Москва».

Потап считает, что роды — зрелище не для слабонервных, однако уверен, что мужчины в этот момент должны быть рядом со своими избранницами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певец Потап в своём Instagram выложил совместное фото со своей женой певицей Настей Каменских и тёщей Лидией Петровной. Так, на представленном снимке музыкант позирует с индейскими аксессуарами.