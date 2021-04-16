«После раздела имущества»: полуголая Асмус обеспокоила поклонников

https://static.news.ru/photo/ea11b236-9f84-11eb-8df0-96000091f725_660.jpg Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус заставила своих поклонников беспокоиться за неё. Артистка опубликовала в своём Instagram-аккаунте фото, на котором позирует полуголой в защитной позе.

В кадре актриса предстала перед фанатами в одних только тёмных джинсах с дырой на бедре. Полуголая Асмус обхватила себя руками, прикрывая все интимные части тела, и поджала ноги. Обычно такая поза означает попытки защититься от чего-либо. Впрочем, яркий макияж разбавляет напряжённость снимка.

Я после раздела имущества, — пошутила Асмус в подписи к публикации. Таким образом она напомнила о том, что не так давно развелась с юмористом Гариком Харламовым.

Правда, фанаты не совсем оценили высказывания актрисы. Некоторые забеспокоились, что аккаунт знаменитости подвергся взлому, а другие же просто не поняли юмора.

Впрочем, большинство высказалось о снимке весьма лестно. За сутки публикация набрала почти 113 тысяч отметок «мне нравится» и множество комментариев. Пользователи писали, что артистка прекрасна даже в таком амплуа.

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Гарик Харламов на своей официальной странице в социальной сети поздравил свою бывшую жену и мать его дочери Кристину Асмус с днём рождения, а подписчиков — с «14 апреля». Он опубликовал снимок, на котором он спит рядом с собакой. В посте под фото он ответил на вопросы подписчиков. В частности, он упомянул о дне рождения Асмус.