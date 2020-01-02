https://static.news.ru/photo/b7d35e1c-2d68-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Александр Гудков поделился с подписчиками новым видео, в котором спародировал Ольгу Бузову.

Артист, сидя у себя на кухне, изобразил мотивирующую речь певицы, которую она произнесла на недавнем концерте.

Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! — сказал Бузова своим фанатам.

Гудков с точностью повторил «пронзительную» интонацию певицы, что оценили интернет-пользователи. Они не только начали отправлять друг другу видео с целью замотивировать друг друга, но и оставили множество комментариев.

До мурашек, — написала блогер Настя Ивлеева.

Другой подписчик Гудкова назвал видео «ржомбой», а ещё один заподозрил Бузову в увлечении сатанизмом.

Ранее NEWS.ru писал, что стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, спародировал композитора Игоря Николаева — бывшего мужа его жены Наташи Королёвой.