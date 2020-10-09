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Пользователи раскритиковали Королёву за жалобы на «паразитов» в СМИ

23:38, 09 октября 2020
Наташа Королёва Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королёва в очередной раз обратилась к поклонникам с предложением считать, что скандал в звёздной семье исчерпан. И только журналисты «подливают грязь» и раскручивают историю с изменой Тарзана дальше и больше.

Певица указала, что крайне недовольна такой активностью в СМИ и не сомневается, что инцидент с её семьёй ещё долго не будет сходить с заголовков изданий.

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Поэтому, предупредила Королёва подписчиков, публику ждут всё новые и новые подробности из жизни её и супруга, потому что скандал выдумают, «когда его не хватает».

Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана», «про мою семью», выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише, — посоветовала артистка подписчикам.

А ещё лучше, добавила Королёва, будет посмотреть «оскароносный» фильм «Паразиты», чтобы понять, «в каком мире мы живём» и какие «люди-паразиты» пытаются разрушить жизнь звёздной пары.

Однако подписчики не одобрили выпад певицы и упрекнули её в том, что они сами с Тарзаном раздули этот скандал. Не хотел бы звёздный муж — не признавался бы на всю страну в измене, аргументировали пользователи. К тому же сама Королёва приняла участие на эту тему в YouTube-шоу, где довольно откровенно рассказывала о своих чувствах и своей семье. Подписчики сошлись во мнении, что артисты сами же и запустили «утку», чтобы привлечь к себе внимание.

«Сами замутили, теперь расхлебывайте», «При чем тут журналисты? Сам вышел и все рассказал! Потом кто-то у них виноват...», «Тогда зачем Тарзан на всю страну объявил, что он изменял? Хотел славы — получил. А вообще-то мужчины другими делами себе славу зарабатывают», — написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители ток-шоу «Прямой эфир» обвинили ведущего Андрея Малахова в предательстве за то, что он выпустил программу с участием женщины, которая называет себя любовницей Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

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