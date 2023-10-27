Полина Гагарина впервые вывела возлюбленного на публику Полина Гагарина появилась на мероприятии с танцором Станиславом Миковым

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Полина Гагарина и танцор Станислав Миков (справа)

36-летняя певица Полина Гагарина впервые появилась на публике с 35-летним танцором из своего коллектива Станиславом Миковым, с которым ее связывают близкие отношения, сообщает МУЗ-ТВ. Пара пришла на юбилей МХТ им. Чехова, куда были приглашены многие знаменитости. Сообщается, что ради Гагариной Миков расстался с гражданской супругой Оксаной Стратулат, танцовщицей группы «Руки Вверх!».

По данным телеканала, Миков держал певицу за руку и не отходил от нее ни на шаг. Гагарина невозмутимо давала интервью, не обращая внимания на то, что присутствующие снимают их на телефон. Певица была одета в красный пиджак, черные брюки и водолазку. Ее возлюбленный для выхода в свет выбрал классический костюм.

Ранее сообщалось, что слухи о романе Гагариной и Микова появились весной 2023 года, когда пару заметили на прогулке в Москве и за ужином в ресторане. Станиславу Микову 35 лет, он родом из Йошкар-Олы. В команду Полины Гагариной танцор пришел пять лет назад.



Гагарина ранее состояла в браке с фотографии Дмитрием Исхаковым, с которым развелась в 2020 году после шести лет совместной жизни. После развода Гагарина и Исхаков долго не могли договориться о том, кто и сколько времени должен общаться с дочкой. Фотограф даже подавал в суд на бывшую жену, но в итоге они смогли урегулировать вопрос мирно.