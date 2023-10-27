Что известно о новом возлюбленном Гагариной: правда ли, что он ушел от жены Полина Гагарина впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Станислав Миков и Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина впервые вышла в свет с новым возлюбленным — танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Какие подробности известны?

Где Гагарина появилась вместе с новым возлюбленным

Полина Гагарина появилась вместе со Станиславом Миковым на юбилее МХТ им. А.П. Чехова. Она была одета в красный пиджак, черные брюки и водолазку. Ее возлюбленный для выхода в свет выбрал классический костюм.

Весной этого года Гагарину и Микова видели на прогулке в Москве и за ужином в ресторане. Тогда появились слухи об их романе.

Что известно о новом возлюбленном Гагариной

Станиславу Микову 35 лет, он родом из Йошкар-Олы. В команду Полины Гагариной танцор пришел пять лет назад.

До отношений с артисткой Миков встречался с танцовщицей группы «Руки Вверх!» Оксаной Стратулат. В соцсетях он называл ее супругой, однако официально они не были женаты. Когда весной в Сети появилась информация о его романе с Гагариной, то Миков расстался со Стратулат.

Тогда танцовщица в микроблоге сообщила, что для нее такой поворот событий стал неожиданностью. Подписчики писали ей слова поддержки, однако она отказалась говорить на эту тему.

«Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете. Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, это разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю», — высказывалась Стратулат.

В окружении Гагариной подчеркивали, что тоже удивились ее роману с танцором, поскольку она была знакома с его невестой.

«Оксана, как и Стас, танцует в коллективе у Полины. Казалось, брак у них идеальный. С Полиной они оба дружили, проводили много времени вне работы. У Стаса хорошее чувство юмора, он — душа компании», — цитирует знакомого певицы Woman.ru.

Почему Гагарина развелась с бывшими мужьями

Полина Гагарина была замужем дважды. От первого супруга актера Петра Кислова она родила сына, от второго — фотографа Дмитрия Исхакова — дочку.

Гагарина познакомилась с первым мужем во время занятий в школе-студии МХАТ. Они прожили вместе три года. Певица рассказывала, что развелась с Кисловым из-за слишком разных характеров. При этом сам артист в интервью заявлял, что они, напротив, были слишком похожи друг на друга.

«Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить — значит наступить на горло своей песне», — говорил он.

Второй раз Гагарина вышла замуж в 2014 году. С фотографом Дмитрием Исхаковым она прожила шесть лет. Исполнительница не комментировала развод, а ее экс-супруг в интервью Ксении Собчак признавался, что они с Гагариной постепенно отдалились друг от друга.

«Со временем наши приоритеты и ценности начали расходиться. Это не произошло моментально, в один день. Это было постепенно. Мы не уследили и в какой то момент отдалились. Мы носились по своим делам, не анализируя происходящее», — рассказывал фотограф.

Исхаков отмечал, что ради супруги в какой-то момент отодвинул свою карьеру на второй план и все свободное время посвящал ей. Он ездил с Гагариной на гастроли и присутствовал во время подписания контрактов.

«Мне это было в кайф. Я воспринимал это как то, что мы вместе делаем какое-то общее дело. Я чувствовал, что нужен Полине. Не хочу сказать, что меня кто-то принуждал. Я хотел этого сам», — делился он.

После развода Гагарина и Исхаков долго не могли договориться о том, кто и сколько времени должен общаться с дочкой. Фотограф даже подавал в суд на бывшую жену, но в итоге они смогли урегулировать вопрос мирно.

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