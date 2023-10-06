Брежнева подтвердила развод с Меладзе: что известно, к кому ушел продюсер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в соцсетях подтвердила слухи о разводе с продюсером Константином Меладзе. Какие подробности известны?

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала артистка в микроблоге.

Сколько Брежнева и Меладзе прожили в браке

Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году в Италии. Продюсер ушел к исполнительнице от супруги и троих детей. Роман между музыкантами начался, когда Брежнева появилась в коллективе «ВИА Гра», который продюсировал Меладзе.

Экс-супруга композитора Яна Сумм рассказывала, что подозревала его в измене. Эту тему она даже обсуждала с Брежневой.

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: „У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье“. Ответ был неискренним: „У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью... Он мой наставник. Ничего нет“», — делилась она.

У Брежневой и Меладзе нет общих детей, но у обоих есть наследники от предыдущих отношений.

Что известно о разводе Брежневой и Меладзе

СМИ сообщали о разрыве Веры Брежневой и Константина Меладзе еще в 2022 году, однако артистка подтвердила слухи только сейчас. В Сети пишут, что проблемы в отношениях звезд возникли после начала спецоперации: певица требовала от супруга публично осудить действия властей РФ, как это сделала она, однако тот отказался.

Украинская блогер Алена Жужа в прошлом году сообщала, что композитор и исполнительница расстались. По ее словам, пара оформила развод прошлым летом из-за неверности Меладзе.

Где сейчас находятся Брежнева и Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе уехали из России в Италию после начала спецоперации. Какое-то время артистка была волонтером в Польше, где помогала украинским беженцам. В 2023 году они выставили на продажу особняк в Подмосковье.

Сейчас артистка выступает с концертами за границей. Лайма Вайкуле в интервью Ксении Собчак раскрыла, что Брежнева живет в Латвии.

«Вера в Риге. Она живет недалеко от меня», — сказала Вайкуле.

Что известно о новой предполагаемой возлюбленной Меладзе

По информации СМИ, Константин Меладзе сейчас может встречаться с 22-летней певицей Софией Тарасовой. Он записал с ней дуэт «Почему я?». Исполнительницу называют новой фавориткой музыканта, которая может заменить Веру Брежневу. Тарасова пришла в группу «ВИА Гра» в 2020 году.

StarHit сообщает, что предположение об отношениях композитора и артистки подогревали двухлетнее молчание Брежневой о супруге и слова Софии о невероятной поддержке продюсера в непростое время.

«Как-то Константин сказал мне: „А как люди могут тебе не завидовать? У тебя все есть: и внешность, и голос, и карьерный рост!“ С тех пор я не обращаю внимания на негатив. Мне это даже приятно. Это нормально», — высказывалась Тарасова.

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