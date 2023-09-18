Названо имя новой спутницы 60-летнего Константина Меладзе StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Софией Тарасовой

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Константин Меладзе

60-летний композитор Константин Меладзе записал новую песню «Почему я?» с одной из участниц «ВИА Гры», 22-летней украинской певицей Софией Тарасовой, пишет StarHit. Исполнительницу называют новой фавориткой музыканта, которая может заменить Веру Брежневу. Тарасова пришла в коллектив в 2020 году и нежно отзывается о Меладзе, что вызвало слухи об их возможном романе.

Издание сообщает, что предположение об отношениях Меладзе-старшего и Тарасовой подогревали двухлетнее молчание Брежневой о супруге и слова Софии о невероятной поддержке продюсера в непростое время.

Как-то Константин сказал мне: «А как люди могут тебе не завидовать? У тебя все есть: и внешность, и голос, и карьерный рост!» С тех пор я не обращаю внимания на негатив. Мне это даже приятно. Это нормально, — приводит издание слова Тарасовой.

В конце августа 2023 года сообщалось, что Меладзе во второй раз пытается продать свой коттедж на Рублевке. В обновленном объявлении цена на здание в элитном поселке «Миллениум парк» выросла с 300 млн рублей до 350 млн. Ранее коттедж выставлялся на продажу в феврале 2023 года. Площадь дома составляет 700 кв. м, рядом находятся 36 соток земли. Хамам, спортзал, камин, обои и мебель ручной работы из Италии.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, лишен статуса ИП в России. Юридическое лицо было ликвидировано в связи с окончанием срока действия ВНЖ. Музыкант потерял право жить и вести бизнес на территории России.