Константин Меладзе вновь пытается продать коттедж на Рублевке

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Константин Меладзе

Музыкальный продюсер Константин Меладзе во второй раз пытается продать коттедж на Рублевке, обратил внимание Telegram-канал Mash. В обновленном объявлении цена на здание в элитном поселке «Миллениум парк» выросла с 300 млн рублей до 350 млн. В этот раз дом продают не через мать продюсера.

Ранее коттедж выставлялся на продажу в феврале 2023 года. Площадь дома составляет 700 кв. м, рядом находятся 36 соток земли. Хамам, спортзал, камин, обои и мебель ручной работы из Италии.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, лишен статуса ИП в России. Юридическое лицо было ликвидировано в связи с окончанием срока действия ВНЖ. Музыкант потерял право жить и вести бизнес на территории России.

В феврале 2022 года Константин Меладзе вместе с супругой певицей Верой Брежневой покинул Россию. Певица Лайма Вайкуле рассказывала, что сейчас Брежнева живет в Латвии. Певица Анастасия Приходько требовала внести Меладзе и Брежневу в черный список артистов на Украине и лишить их всех наград, поскольку музыканты не покинули Россию после событий в Крыму в 2014 году.