Что известно о новой жене Марата Башарова, будет ли он ее бить Марат Башаров собирается сделать предложение своей девушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Башаров

Актер Марат Башаров в программе «Жизнь и судьба» рассказал, что собирается жениться четвертый раз. Избранницей телеведущего стала коллега по цеху Ася Борисова, которая на 13 лет моложе его. Какие подробности известны?

Сколько раз был женат Марат Башаров

На счету Марата Башарова три официальных брака. Его первой избранницей была Елизавета Круцко. В этом союзе появилась дочь Амели. Пара развелась в 2004 году из-за ревности женщины. Тогда Башарову приписывали романы с Татьяной Навкой и Марией Мироновой.

Второй супругой артиста стала Екатерина Архарова. В октябре 2014 года она попала в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа. В травмах Архарова обвинила мужа.

«Со стеклянными глазами он налетел на меня и избил. Я была вся в крови. Он смотрел на меня с усмешкой: „Ну что, получила, мать?“ И вышвырнул меня из дома. После этого я сняла обручальное кольцо», — рассказывала она в шоу «Пусть говорят».

Архарова отмечала, что не поняла, по какой причине Башаров поднял на нее руку. По ее словам, артист давно страдает от алкогольной зависимости.

«Зная, что у него завтра съемки, я попросила Марата подняться в спальню. В ответ муж начал оскорблять меня и моих родителей. Я наткнулась на такую агрессию! Он бил по голове, по лицу. Чтобы увернуться от него, я разбила пепельницей дверь», — вспоминала Архарова.

Башаров не отрицал, что поднял руку на бывшую супругу. В программе «Секрет на миллион» он говорил, что проблемы с алкоголем были вовсе не у него, а у его избранницы.

«Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному — у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа. Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — заявил Башаров.

В 2017 году актер женился на Елизавете Шевырковой. В браке родился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала мужа. В декабре 2018-го Башаров сломал жене нос. Тогда женщина подала на развод и в программе «Прямой эфир» призналась, что артист поднимал на нее руку.

«До этого он всегда атаковал меня психологически: „Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую“», — делилась Шевыркова.

По ее словам, один раз после подобных слов она вылила на Башарова стакан воды. В ответ актер начал душить беременную супругу. Шевыркова смогла убежать в другую комнату и после инцидента долгое время отказывалась разговаривать с мужем. После расставания ей понадобилась помощь психолога.

Что известно о будущей жене Башарова

После развода с третьей супругой 49-летний Марат Башаров начал встречаться с актрисой Асей Борисовой, которая на 13 моложе его. Она тоже актриса, раньше работала в театре, а сейчас появляется на экране, например, в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».

«Слышу, что музыка играет. Я заглянул и увидел девушку, которая посмотрела в дверную щель и улыбнулась. Я испугался и закрыл дверь обратно. Сказал: ’’Извините’’. Пошел на улицу, думаю: ’’Да ну, пойду еще раз посмотрю’’», — поделился он в передаче «Жизнь и судьба».

По словам Башарова, «это была любовь с первого взгляда». Он отметил, что в ближайшем будущем собирается сделать предложение руки и сердца Борисовой.

«Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — рассказал актер.

Телеведущий Борис Корчевников спросил, не боится ли избранница Башарова стать жертвой рукоприкладства.

«Конечно, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Мы говорили об этом не раз. Я думаю, что она мне просто очень верит», — ответил артист.

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