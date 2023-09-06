Стало известно имя предполагаемой любовницы бывшего зятя Шойгу StarHit: блогеру Алексею Столярову приписывают роман с пиарщицей Вали Карнавал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Столяров

Бывший муж Ксении Шойгу фитнес-блогер Алексей Столяров может встречаться с пиарщицей российского тиктокера Вали Карнавал Анной Ильиной, пишет StarHit. По данным издания, пару несколько раз видели на мероприятиях и в ресторанах, они вместе путешествуют и одновременно делятся снимками из одних и тех же локаций.

При этом Столяров хранит молчание о своих отношениях и официально не подтверждает появившуюся в прессе информацию.

О возможном романе Столярова и Ильиной также сообщает Super.ru. Журналисты издания обратили внимание, как во время недавнего экологического форума пара сначала мило переглядывалась, а затем, держась за руки, шла до машины, на которой уехала вместе.

Ранее Столяров рассказал, что развелся с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу из-за большого объема работы и нехватки времени на семейную жизнь. По его словам, на развод не повлияли политические разногласия в семье. Столяров отметил, что в момент расставания испытывал страх, будто прыгает в пропасть.

Столяров пояснил, что не будет повторять опыт многих публичных пар, которые после расставания оскорбляют друг друга в Сети. По его словам, нормальный мужчина никогда не унизит свою бывшую женщину.